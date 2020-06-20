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Dünya

Yunanistan'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla gösteriler düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla hükümetin, mülteci konumundaki yaklaşık 11 bin kişinin ev ve kamplardan tahliyesine ilişkin kararı protesto edildi.

AA20 Haziran 2020 Cumartesi 19:26 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 19:28
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Başkentteki Omonia Meydanı'nda bir araya gelen mülteciler ve ırkçılık karşıtı gruplar, mültecilerin evsiz kalma riskine karşı seslerini yükseltti.

''Tahliyelere hayır'' şeklinde slogan atarak parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüyen yaklaşık 2 bin kişi, hükümetten tahliye kararını geri almasını istedi.

Yunan makamları, başkent Atina ve diğer kentlerde yaklaşık 11 bin mülteciyi, Avrupa Birliği'nce finanse edilen konaklama programları kapsamında kendilerine tahsisi yapılan evlerden tahliye etmeyi planlıyor.

Boşaltılacak evlere Ege adalarındaki aşırı kalabalık kamplarda kalan mültecilerin yerleştirilerek yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

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