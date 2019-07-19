Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Yunanistan´ın başkenti Atina´da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Atina'nın 19 km yakınında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem nedeniyle can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz açıklanmadı.
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