Yunanistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yunanistan'ın batısında bulunan İyon Denizi'nde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
Amerikan Jeolojik Araşturmalar Merkezi (USGS), verilerine göre, İyon Denizi'nde Türkiye saatiyle 01.54'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 16.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin başkent Atina'ya uzaklığı 250 kilometre olarak kaydedildi. Depremle ilgili henüz can veya mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.
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