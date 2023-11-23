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Dünya

Yunanistan'da ana muhalefet çalkalanıyor: İstifalar peş peşe sürüyor

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dimitris Papadimulis, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) istifa kararı aldığını duyurdu.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
Yunanistan'da ana muhalefet çalkalanıyor: İstifalar peş peşe sürüyor
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Papadimulis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden ve Avrupa Parlamentosu Grup Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti.

Ayrılık kararının tamamen siyasi olduğunun altını çizen Papadimulis, SYRIZA'nın Stefanos Kaselakis liderliğinde düşüşe geçtiğini ifade etti.

Papadimulis, Avrupa solunun fikir ve değerlerini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

9 MİLLETVEKİLİ SYRIZA'DAN İSTİFA ETMİŞTİ

Yunanistan'da 2'si Türk 9 milletvekili, 23 Ekim'de ana muhalefet partisi SYRIZA'dan istifa etmişti. Efi Ahçioğlu, Sia Anagnostopulu, Nasos İliopulos, Dimitris Canakopulos, Meropi Cufi, Theano Fotiu, Aleksis Hariçis'in yanı sıra SYRIZA'nın Batı Trakya Türk Milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat da partiden ayrılmıştı.

Milletvekilleri yaptıkları açıklamada, mayıs ve hazirandaki genel seçimlerin Yeni Demokrasi Partisini güçlü şekilde iktidara getirdiğine dikkati çekerek, ülkedeki siyasi eksenin sağa ve aşırı sağa kaydığı uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada, SYRIZA'nın yeni lideri Stefanos Kaselakis için "Demokratik şekilde seçildi ancak antidemokratik şekilde yoluna devam ediyor. Partiyi parçalıyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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