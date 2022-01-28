Yunanistan'da ana muhalefet, hükümet için gensoru önergesi verdi

AA 28 Ocak 2022 Cuma 17:47 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 17:47

SYRIZA, gensoru önergesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısına, ülkedeki pahalılığa ve hafta başında ülke genelinde görülen elverişsiz hava koşullarına dikkati çekerek, hükümetin bu sorunlarla başa çıkmakta yetersiz kaldığını savundu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis ve hükümetin Kovid-19 salgınını idare şeklinin sert sözlerle eleştirildiği gensoru önergesinde "Hükümet, ulusal sağlık sisteminin güçlendirilmesi için gerekli tedbirleri almıyor." ifadesi yer aldı.

Gensoru önergesinde ülke genelinde son aylarda artan fiyatlara da işaret edilerek, "Vatandaşlar, enerji ve temel ihtiyaç maddelerindeki kontrol edilemez pahalılık dalgası nedeniyle gelirlerinin büyük kısmını kaybediyor. Hükümet, toplumun desteklenmesi için gerekli önlemleri almakta yetersiz kalıyor." görüşüne yer verildi.

Hafta başındaki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklara ve elektrik kesintilerine de dikkati çekilen önergede hükümet, "Attiki, kötü hava koşullarına teslim edildi, sürücüler saatlerce mahsur kaldı, binlerce ev elektriksiz, hastaneler erzaksız kaldı. Başbakan ve yetkili bakanlar, bu kaos görüntüsünde günlerce ortadan kayboldu." sözleriyle eleştirildi.

Mecliste bu akşam başlayacak gensoru önergesine ilişkin görüşmelerin pazar akşamına kadar devam etmesi ve üç gün sürecek görüşmelerin ardından hükümet için güven oylaması yapılması öngörülüyor.