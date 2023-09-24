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Dünya

Yunanistan'da ana muhalefet partisinin yeni başkanı belli oldu

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kaselakis oldu.

AA24 Eylül 2023 Pazar 23:54 - Güncelleme:
Yunanistan'da ana muhalefet partisinin yeni başkanı belli oldu
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İlk turu 17 Eylül'de yapılan başkanlık seçimlerinde ilk ikiye kalan Kaselakis ve Efi Ahçioğlu 24 Eylül'de yapılan ikinci turda SYRIZA liderliği için yarıştı.

SYRIZA'dan sandıkların tamamı açılmadan yapılan açıklamaya göre, Kaselakis yaklaşık yüzde 10 farkla Ahçioğlu'nu liderlik yarışında geride bıraktı.

Ahçioğlu, Kaselakis'i arayarak tebrik etti.

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kaselakis, SYRIZA ile 2021'de tanıştı.

Kaselakis, SYRIZA'yı 2015'te iktidara taşıyan eski SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu ancak parlamentoya girmeye hak kazanamadı.

Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD'ye göç eden, finans, ekonomi eğitimi alan 35 yaşındaki Kaselakis bir süre Goldman Sachs'ta çalışmış ve ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.

  • SYRIZA lideri
  • Stefanos Kaselakis
  • Yunanistan ana muhalefet

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