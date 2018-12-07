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2 hafta içerisinde Yunanistan'da 4'üncü Arnavut öldürüldü

2 hafta içinde Yunan topraklarında 4’üncü Arnavut’un öldürülmesi bardağı taşırdı. Tiran, “Gerekeni yapıp derhal failleri bulun” diyerek Yunan hükümetini uyardı.

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Yunanistan ile Arnavutluk arasında siyasi kriz patlak verdi.
 
18 yaşındaki bir Arnavutluk vatandaşının, geçtiğimiz günlerde Kavala’da cinayete kurban gitmesine, Tiran çok sert yanıt verdi.
 
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 2 hafta içinde öldürülen 4’üncü Arnavut olduğu vurgulanarak “Arnavutlar’a karşı Yunan topraklarında yapılan bu kıyım bir anca önce son bulmalı. İyi komşuluk ilişkilerinin sürdürebilmesi için Yunan polisinin bu failleri bir an önce ortaya çıkarması ön koşulumuz” ifadeleri kullanıldı.
 
Atina ise “Arnavutlar’ın katledilmesi” suçlamasını şiddetle reddederken, Kavala’daki cinayetin failinin de Arnavut olduğuna dikkat çekildi. Yunan polisinin üst düzey yetkilileri de, olayın failinin zaten ortada olduğunu, aksi durumun söz konusu olması halinde de faili bulmak için gereken her şeyi yapacaklarının altını çizdi.
 
SUÇLAMALAR BENZER
 
Tarihsel olarak gergin ilişkilere sahip olarak Yunanistan ile Arnavutluk, azınlık meselelerinde de çok sayıda anlaşmazlık içinde. Atina, komşularının sınırları içinde yaşayan Yunan azınlığın kötü koşullarda bulunduğunu ve devletin bu durumu düzeltmek için üzerine düşeni yapmadığını öne sürerken, Tiran ise güney komşusunda yaşayan Arnavut vatandaşlarının diğer tüm vatandaşlar gibi korunması adına Yunan devletinin adım atmaktan kaçındığını iddia ediyor. Arnavutluk vatandaşlarının Yunan topraklarında sıklıkla ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldığı suçlaması Yunan tarafına yöneltiliyor.
 
KIŞKIRTMA EĞİLİMİ VAR
 
Komşu’da medyanın merkezde bulunan yayın organları, cinayet meselesini sağduyuyla vermeyi tercih ederken, sağcı ve ırkçı medya ise “Arnavut iftirası”, “Arnavutlar’dan ırkçılık sayıklaması” gibi kışkırtıcı başlıklar atmayı uygun görüyor.
 
(Diriliş Postası)

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