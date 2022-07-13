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Dünya

Yunanistan'da basın ofislerinin de olduğu binada patlama

Yunanistan'da 'Real News' gazetesi ve 'Real FM' radyosunun bulunduğu binada meydana gelen küçük çaplı patlama sonucu yangın çıktı.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, sabahın erken saatlerinde çıkan yangın, iki saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi.

Yangın sırasında 3'üncü katta bulunan bir çalışan, itfaiye tarafından binadan çıkarıldıktan sonra solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yangın alanında üç küçük kamp tüpüne ait parçacıklar bulunurken "Real News" yayıncısı Nikos Chatzinikolaou, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Real FM'i yaktılar. Bizi yakıyorlar, Üç patlama ve şimdi yanıyoruz." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Chatzinikolaou'yu telefonla arayarak destek mesajı verdi. Faillerin yakalanması için gereken her şeyin yapılacağını belirten Miçotakis, "Basının sesini sindirmeye yönelik her girişim boşluğa düşüyor. Gazetecilerin hedef alınmasını kınıyoruz." diye konuştu.

  • Yunan Devlet Ajansı AMNA
  • Real News
  • Real FM

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