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Dünya

Yunanistan'da bir göçmen karakolda darp sonucu hayatını kaybetti

Yunanistan'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA), bir göçmenin polis karakolunda darp sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 21:53 - Güncelleme:
Yunanistan'da bir göçmen karakolda darp sonucu hayatını kaybetti
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KEERFA sosyal medyada bugün yaptığı açıklamada "Göçmen kurye Muhammet Kamran Asik, Agios Panteleimonas polis karakolunda işkence sonucu öldü." iddiasına yer verdi.

Asik'in cansız bedeninden görüntülerin de aktarıldığı paylaşımda, polisin suçu örtbas etmeye çalıştığı da iddia edildi.

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Açıklamada, "Polis 2017'den beri ülkede oturma izni olan, kira kontratı ve düzenli bir işe sahip, sigortalı çalışan göçmeni, evsiz ve Yunanca konuşmayan biri olarak göstermeye çalışıyor." ifadesi yer aldı.

5 FARKLI KARAKOLA GİTTİ

Asik'in süreçte 5 farklı karakola gittiği ileri sürülen açıklamada, olayın soruşturulması talep edildi.

KEERFA, Asik'in çalışma arkadaşlarının 11 Ekim'de 24 saatlik greve gideceğini, grev kapsamında yapılacak eylemde ise sektörel taleplerinin yanı sıra Asik'in ölümünün araştırılması talebinin de dile getirileceğini aktardı.

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Polisin Yunan basınına yansıyan iddialarına göre ise 38 yaşındaki Asik, karakola geldiğinde vücudunda darp izleri vardı ve aniden hayatını kaybetti.

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