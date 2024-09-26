Yunanistan'da bir göçmen karakolda darp sonucu hayatını kaybetti

KEERFA sosyal medyada bugün yaptığı açıklamada "Göçmen kurye Muhammet Kamran Asik, Agios Panteleimonas polis karakolunda işkence sonucu öldü." iddiasına yer verdi.
Asik'in cansız bedeninden görüntülerin de aktarıldığı paylaşımda, polisin suçu örtbas etmeye çalıştığı da iddia edildi.
Asik'in süreçte 5 farklı karakola gittiği ileri sürülen açıklamada, olayın soruşturulması talep edildi.
KEERFA, Asik'in çalışma arkadaşlarının 11 Ekim'de 24 saatlik greve gideceğini, grev kapsamında yapılacak eylemde ise sektörel taleplerinin yanı sıra Asik'in ölümünün araştırılması talebinin de dile getirileceğini aktardı.