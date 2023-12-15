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Dünya

Yunanistan'da bir Türk'ün ölümüne neden olan polis taksirle öldürme suçlamasıyla yargılanacak

İskeçe'de bir Türk'e aracıyla çarparak ölümüne yol açan 34 yaşındaki polisin 'taksirle adam öldürme' suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Yunanistan'da bir Türk'ün ölümüne neden olan polis taksirle öldürme suçlamasıyla yargılanacak
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Yunan basınına yansıyan haberlerde, İskeçe Savcılığının, devriye aracıyla 19 yaşındaki Ayşe Kadri'ye çarptığını itiraf eden polisin, taksirle adam öldürme suçlamasıyla yargılanacağına karar verdiği ifade edildi.

Söz konusu polisin, mahkeme gününe kadar tutuklu kalacağı aktarıldı.

- OLAY

Mizanlı köyünde yaşayan Ayşe Kadri, 6 Aralık Çarşamba günü yürüyüş yaparken polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kavala Hastanesinde 12 Aralık Salı günü hayatını kaybetmişti.

Kazadan sonra ambulans çağırarak olay yerinden uzaklaşan devriye aracını kullanan 34 yaşındaki polis, ilk ifadesinde, "olayın görgü tanığı olduğu" iddiasında bulunmuş ancak daha sonra devriye aracıyla genç kadına çarptığını itiraf etmişti.

Haberlerde, polisin, kazadan sonra aracı tanıdığı bir tamirhaneye götürerek çarpma izlerini yok etmeye çalıştığı belirtilmişti.

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