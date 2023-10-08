Yunanistan'da bulunan İsrailli turistler ülkelerine dönmeye korkuyor

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırılar nedeniyle en az 60 İsrailli turistin, ülkelerine dönmekten vazgeçtiği bildirildi.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye konuşan Vlatakis, "Bazı İsrailli turistler, kendi ülkelerinde olup bitenlerden korktukları için Yunanistan'da kalmayı tercih ediyor. Dönüş için satın aldıkları biletleri kaybediyorlar ve masrafları kendilerine ait olmak üzere adada otel odası rezervasyonu yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Girit'ten İsrail'e uçuşların normal şekilde devam ettiği belirtildi.