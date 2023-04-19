Yunanistan'da büyük F-16 hüsranı! Akıllarında tek soru var

Yunanistan'ın uzun zamandır gündeme getirdiği F-16 meselesi, ABD'nin Türkiye'ye F-16 modernizasyon kiti vermesini kabul etmesinin ardından yine manşetlerden düşmüyor. Yunan gazeteleri şimdi ABD'nin niçin böyle bir karar verdiğinin cevaplarını ararken, durumdan memnun olmayan bazı ABD-Yunan politikacıları gerçek dışı bir şekilde alınan modernizasyonun 'küçük' olduğu yönünde açıklamalara yer veriyor. Halbuki söz konusu kitlerle ilgili açıklama yapan ABD kaynakları kitlerin NATO da başta olmak üzere pek çok farklı alan için önem arz ettiğini gözler önüne koydu.

Uzun zamandır gündemde olan F-16 meselesi geçtiğimiz akşam ABD tarafından gelen haberle çözüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışına onay verdiğini açıkladı.

Yunanistan ise uzun zamandır F-16 meselesini gündeme taşıyordu. ABD'nin Türkiye'ye F-16 vermeyeceğine çok inanan Atina hükümeti, bunu engellemek için ABD'ye çeşitli taleplerde bulunuyordu.

F-16 kararının ardından ise bu haber yine Yunanistan'ın gündemine oturdu. Dün konuyu manşetlerine taşıyan gazeteler, bugün de yine F-16'lardan bahsetmekten geri kalmadı.

ABD'nin F-16 kararının ne için olduğunu inceleyen Yunan medyası, ABD'nin Ankara ile yaklaşma girişimi için yapıldığını iddia etti.

Haberde aynı zamanda bunda Türkiye'nin NATO'daki rolüne de vurgu yapıldı. NATO üyesi olan Türkiye'nin uçaklarındaki modernizasyonu çok büyük önem taşıyor.

Bir başka dikkat çekilen nokta ise Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ilişkiler oldu. Kathimerini, ortak denizaltı inşa etme projesinin Ankara ile Londra'yı yakınlaştıracağını ifade etti.

Diğer ajanslarda ise söz konusu F-16 paketinin 'küçük' olduğu ifade edildi. Yunan medyasına konuşan Yunan Amerikan Liderler Konseyi İcra Direktörü Eddie Zemenidis'in iddialarına göre Türkiye'nin tam olarak istediği F-16 yükseltme kitlerinin alınabilmesi için Türkiye'nin ABD'nin şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.

Halbuki alınan kitler oldukça önemli. Link-16, taktik veri bağlantısı (TDL) olarak da bilinen bir askeri telsiz ağı olup, NATO ve müttefik ülkelerce kullanılıyor.

Bu ağ, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA), gemiler ve karadaki birlikler arasında taktiksel bilgi paylaşımı sağlıyor.

Link-16, yüksek hızlı veri aktarımı, otomatik veri yenileme, dinamik yönlendirme ve geniş kapsama alanı gibi özellikleri ile biliniyor. Bu kabiliyet; hava savunma, hava saldırısı, deniz savaşı ve diğer taktiksel operasyonlarda kullanılabilen bir dizi iletişim modu sunuyor.

Öte yandan ABD yönetimi onlarca kez üstüne basa basa Türkiye hakkında çıkacak F-16 kararının İsveç'in NATO'ya girmesi ya da benzer bir durumla alakalı olmadığını altını çizdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye tahmini değeri 259 milyon dolar olan mevcut F-16 uçak filosunun modernizasyonu için savunma ekipman ve hizmetleri ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde "Otomatik Çarpmadan Kaçınma Sistemi (AGCAS) kabiliyetine sahip Operasyonel Uçuş Programı (OFP) aviyoniklerinin yazılımının güncellemesi dahil Çoklu Bilgi Dağıtım Sisteminin (Link-16) Block Upgrade II (MIDS BU II) entegrasyonunu sağlamak için donanım modifikasyonları, ilgili donanım ve yazılım güncellemeleri; hem tasnifli hem de tasnif dışı yazılım desteği, entegrasyon ve test desteği; destek ekipmanı; eğitim ve eğitim ekipmanı; yedek parça ve bakım ekipmanı, ilgili yayınlar ve teknik belgeler; ABD Hükümeti ve yüklenicinin mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri; ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurları ve bunlara ilişkin destek ekipmanının" yer aldığı kaydedildi.