Yunanistan'da çalınan Picasso tablosu bulundu

AA 29 Haziran 2021 Salı 12:45 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 12:46

Atina Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Picasso'nun "Kadın Başı" ve Hollandalı sanatçı Piet Mondrian'ın "Stammer Yeldeğirmeni" tablosunu bulmak üzere, Atina yakınlarındaki Keratea bölgesinde bulunan bir vadi yatağına baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskında bu iki eserin paketlenmiş şekilde bulunduğu kaydedilirken, olaya ilişkin 49 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı ve şüphelinin sorgu sırasında hırsızlık suçunu itiraf ettiği aktarıldı.

Picasso'nun 1939'da çizdiği ve Yunan halkına 1949'da Nazi işgaline karşı verdiği mücadele için hediye ettiği "Kadın Başı" ile Mondrian'ın 1905'te çizdiği "Stammer Yeldeğirmeni" eserleri, Atina Resim Galerisi'ne yapılan soygunda 9 Ocak 2012'de çalınmıştı.

Yunan polisi, son iki aydır bu eserleri bulmak için yoğun çalışma yürütüyordu.