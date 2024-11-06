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Dünya

Yunanistan'da çalışma koşullarındaki yetersizlik işçileri isyana sürükledi

Yunanistan'ın Patra kentinde inşaat işçileri, daha iyi çalışma koşulları, hakların korunması ve ücretlerin iyileştirilmesi gibi taleplerle Sosyal Sigortalar Kurumu (EFKA) önünde toplandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ile göstericiler arasında arbede yaşandığı bildirildi.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 18:34 - Güncelleme:
Yunanistan'da çalışma koşullarındaki yetersizlik işçileri isyana sürükledi
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Yunan basınındaki haberlerde, inşaat işçilerinin daha iyi çalışma koşulları, hakların korunması ve ücretlerin iyileştirilmesi gibi taleplerle EFKA binası önünde oturma eylemi düzenlediği ifade edildi.

Caddenin trafiğe kapandığı sırada ise polis ekiplerinin müdahalede bulunduğu ve arbede yaşandığı belirtildi.

Haberlerde, polis ekiplerinin müdahale sırasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığı aktarıldı.

Öte yandan, Patra Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin müdahalesine tepki gösterilerek inşaat işçilerine destek verildiği açıklandı.

Açıklamada, "Belediye yönetimi, Patra'daki inşaat işçilerine yapılan gaz ve ses bombalı müdahaleyi kınıyor. Göstericilerin EFKA binası önünde oturma eylemi yapmaları sonrası gerçekleşen bu müdahale, hükümetin işçilerin haklarını kısıtlayan politikalarının bir sonucudur." ifadelerine yer verildi.

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