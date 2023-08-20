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Dünya

Yunanistan'da çarpıcı itiraf: Türkiye asla taviz vermeyecek

Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri değerlendiren bir Yunan gazetesi, Atina'nın NATO Zirvesi de dahil olmak üzere Türkiye'ye pek çok taviz verdiğini yazdı. Haberde, 'Ancak Türkiye Mavi Vatan stratejisinden bir an olsun sapmıyor. Bu nedenle de Kıbrıs meselesiyle ilgili asla taviz vermeyecektir' ifadeleri yer aldı.

20 Ağustos 2023 Pazar 11:38 - Güncelleme:
Yunanistan'da çarpıcı itiraf: Türkiye asla taviz vermeyecek
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Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri ile Pile yolu üzerinde yaşanan gerginlik dünyanın ve özellikle de Yunan basınının gündeminde.

Yunan gazetesi Himara, yaşananlar ışığında Türkiye-Yunanistan arasındaki durumu değerlendirdi. Litvanya'daki Vilnius Zirvesi'nin ardından Yunanistan'ın kartlarını çok açık oynadığını ifade eden gazeteden Atina hükümetine sert eleştiri geldi.

ATİNA HÜKÜMETİNE BOMBARDIMAN

Haberde, "Bob Menendez'in ayaklarının altındaki halıyı çekerek Türkiye'nin ABD tarafından yeniden silahlanmasının önünü açan 'tamamı' biz verdik" denildi.

Haberin devamında ise "Bunu yapan aylar boyu Kongre'nin Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmaması için dişe dişe mücadele veren ve Kıbrıs'taki meselelerde Türkiye'nin zorbalık yaptığını iddia eden Yunanistan" ifadelerine yer verildi.

"VİLNİUS'TA NE ELDE ETTİK?"

"Vilnius'ta ne elde ettik?" diye soran gazete, "Erdoğan'dan bir uzlaşma gülümsemesi aldık; bir de Ege'de biraz daha sakin sulara kavuştuk" dedi.

Sonbaharda gerçekleşecek olan toplantılara da dikkat çeken gazete, "Bu görüşme yalnızca Türkiye'nin yararına olacaktır." yorumunda bulundu.

Bunun nedeni ise Türkiye'nin iki tane taviz vermeyeceği durumunun olması: Bunlardan biri Ege'deki sınırlar ve bir diğeri ise Kıbrıs meselesi.

"TÜRKİYE TAVİZ VERMEYECEK"

"Uzlaşma isteği gösteren taraf biziz" diyen gazete, Türkiye'nin Mavi Vatan strarejisinde kararlı adımlarla ilerlediğini ve bu çerçevede de Ege ve Kıbrıs'taki duruşundan taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

Casus bellinin ortadan kaldırılması ile ilgili umutlarının da söndüğünü belirten gazete, yine de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in hem Ege'de genişleme hem de Türkiye ile iyi ilişkiler konusunda adımlar atacağını düşündüğünü belirtti.

"TÜRKİYE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN BAŞKA BİR ŞEY KABUL ETMEYECEK"

Kıbrıs sorunu için ise Türkiye'nin iki devletli çözümden başka bir şey kabul etmeyeceğini ifade eden gazete, "Bu durum da Kıbrıs'ta eşit egemenlik demektir" yorumunda bulundu.

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