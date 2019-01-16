Yunanistan'da Çipras güvenoyu aldı
Aleksis Çipras'ın liderliğindeki hükümet, 300 sandalyeli mecliste 151 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.
- AA
Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras'ın liderliğindeki hükümet, 300 sandalyeli mecliste 151 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.
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