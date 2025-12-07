İSTANBUL 14°C / 10°C
Dünya

Yunanistan'da deprem: Kalavrita 4,6 ile sallandı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yer alan Kalavrita bölgesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 Aralık 2025 Pazar 01:36
Yunanistan'da deprem: Kalavrita 4,6 ile sallandı


Yunan basınındaki haberlere göre, gece saatlerinde gerçekleşen sarsıntı çevre bölgelerde de hissedildi.

Yunanistan Ulusal Gözlemevine bağlı Jeodinamik Enstitüsünün açıklamasında, 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Kalavrita'nın yaklaşık 6 kilometre batı-güneybatısı olduğu, sarsıntının ise 5 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Deprem bilimci Gerasimos Papadopulos, ulusal basına yaptığı açıklamada, bölgenin sık depremler üreten bir fay hattı üzerinde bulunduğunu, "şimdilik endişe verici bir durum olmadığını" ifade etti.

Yunan Deprem Planlaması ve Koruma Örgütü () Başkanı Efthimios Lekkas da bölgede geçmişte daha büyük depremler meydana geldiğini anımsatarak, yaşanan sarsıntının ana deprem olup olmadığını söylemek için erken olduğunu bildirdi.

