Ülkede yayın yapan "To Vima" gazetesinin haberine göre, muhalefet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine başkent Paris'te yapılan Ukrayna konulu olağanüstü zirveye Yunanistan'ın davet edilmemesine tepki göstererek, ülkenin kilit konularda "kenarda bırakıldığını" savundu.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Genel Başkanı Socratis Famellos, Yunanistan'ın Paris'teki zirvede yer almamasını, Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümetin dış politika başarısızlığı olarak değerlendirdi.

Hükümetin Ukrayna'ya askeri yardım gönderilmesi hususunda da şeffaf olmadığını savunan Famellos, bunun Yunanistan'ın diplomatik alanda lider konumunda yer alabilme kabiliyetini zayıflattığını öne sürdü.

Hükümet ise Paris'teki zirveden dışlandıkları iddialarını reddetti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, zirvenin Avrupa'nın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerle yapıldığını belirterek, Ukrayna'ya en çok askeri yardım sağlayan ülkelerin bir araya geldiğini söyledi.

Başkent Paris'teki Elysee Sarayında dün yapılan Ukrayna konulu gayriresmi güvenlik zirvesine Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen katılmıştı.

Zirvede, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de yer almıştı.