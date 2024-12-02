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Dünya

Yunanistan'da etkili olan fırtına nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ı etkisi altına alan ‘Bora Fırtınası' nedeniyle birçok bölgede sel ve su baskını meydana gelirken, 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

DHA2 Aralık 2024 Pazartesi 16:58 - Güncelleme:
Yunanistan'da etkili olan fırtına nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti
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Yunan yetkililer, Limni Adası'nda iki kişinin hayatını kaybettiğini ve adadaki yerleşim birimlerinin bir kısmının tahliye edildiğini belirtti. Yaşamını yitirenlerin 57 ve 70 yaşlarında iki erkek olduğunu açıklayan yetkililer, Halkidiki'nin kuzey bölgesinde enkazdan kaçmaya çalışan bir sürücünün hendeğe düştüğünü ve aracında hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi.

TALİMATLARA UYUN ÇAĞRISI

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bora Fırtınası, doğa olayları hakkında bildiklerimizin artık geçerli olmadığına dair ek bir kanıt oluşturuyor. Tüm vatandaşları yetkililerin talimatlarına uymaya çağırıyoruz" dedi.

ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Bölge Valisi George Hadjimarkos ise turizm merkezlerinden Rodos Adası'nda fırtına nedeniyle zararın büyük olduğunu kaydetti. Hadjimarkos, bölgede çok sayıda kişinin tahliye edildiğini, sel sularının sürüklediği araçların üst üste yığıldığını ve bir köprünün de yıkıldığını aktardı.

Meteoroloji uzmanları, ülkede yüzlerce evin sular altında kaldığını ve pek çok bölgede elektrik kesintileri yaşandığını belirtirken, aşırı yağışın devam edeceği uyarısında bulundu.

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