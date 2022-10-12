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Dünya

Yunanistan'da F-16 depremi: Miçotakis ciddi bir yenilgi aldı

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin 2 şartı tasarıdan çıkarması Miçotakis'i zor duruma düşürdü. Yunan muhalefeti, Miçotakis doktrininin ciddi bir yenilgi aldığını söyledi.

Star Gazetesi12 Ekim 2022 Çarşamba 10:40 - Güncelleme:
Yunanistan'da F-16 depremi: Miçotakis ciddi bir yenilgi aldı
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ABD'nin Türkiye ile ilgili F-16 kararı sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunan muhalefetin ve basının hedefi haline geldi.

New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme tasarıdan çıkarıldı.

Senato'daki bu değişimin Türkiye'nin Washington'da yürüttüğü diplomatik çabaların etkili olduğu belirtilirken yeni metin onay için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gönderilecek.

Senatodaki değişiklik Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Manşetlere "Senato F-16'yı Türkiye'ye satmak için 'yeşil ışık' verdi", "F-16 kararı Türkiye'yi ödüllendiriyor" başlıkları atıldı.

"TÜRKİYE OYUNU KENDİ LEHİNE ÇEVİRDİ"

Yunanistan'ın bazı alternatifleri hesaba katmadığı ifade edilirken Türkiye'nin oyunu kendi lehine çevirmeyi başardığından bahsedildi. Senatör Menendez ve grubunun Senato'daki etkisinin son derece zayıf kaldığını yazan Yunan basını, "Senatör Menendez ve avanesine yağdırdığımız onca para boşa gitti" ifadelerini kullandı.

Haberde, "Ne de olsa Recep Tayyip Erdoğan bir ay önce Amerikalı mevkidaşı Joe Biden'in kendisine Türkiye'ye Amerikan F-16'larını satmak için elinden gelen her şeyi yapacağına dair söz verdiğini söylediğinde doğruyu söylüyordu" denildi.

Yunanistan'daki ana muhalefet lideri Çipras'ın öncülüğündeki Syriza partisi, F-16 konusunda Atina yönetimine tepki gösterdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis doktrininin ciddi bir yenilgi aldığını söyleyen Yunan muhalefeti, Miçotakis hükümetinin ulusal çıkarlar için giderek daha tehlikeli hale geldiğini belirtti.

Star Gazetesi

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