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Dünya

Yunanistan'da geçici hükümetin başbakanı belli oldu

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması dolayısıyla Sayıştay Başkanı İoannis Sarma'yı ülkeyi seçimlere götürecek geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirdi.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
Yunanistan'da geçici hükümetin başbakanı belli oldu
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Sakelaropulu, seçim sonuçlarına göre parlamentoda grubu bulunan parti liderleriyle görüşmesinin ardından Sarma'yı Cumhurbaşkanlığına davet etti.

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Sarma'ya, "hükümeti kurmanın mümkün olmadığını resmen gördük ve böylece geçici bir hükümet için anayasanın son çaresi olarak sizi çağırdım" dedi.

Sarmas da bunun büyük bir onur ve anayasal hükümlülük olduğunu söyleyerek, hükümetin geçici başbakanı olma görevini kabul ettiğini açıkladı.

İkinci seçimlere kadar geçici başbakan olarak görevi devralan 66 yaşındaki Ioannis Sarma, 1957'de İstanköy'de doğdu.

1979'da Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sarma, daha sonra Paris II Üniversitesi'nden Ceza Hukuku (1980-1981) ve Kamu Hukuku (1982-1983) alanlarında yüksek lisans diploması (DEA) aldı.

4 Kasım 2019'dan bu yana Sayıştay başkanı olarak görev yapan Sarma, evli ve iki çocuk babası.

- 2. SEÇİM 25 HAZİRAN'DA

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

Yeni Demokrasi'nin lideri Kiryakos Miçotakis ve ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras da koalisyon için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle hükümeti kurma görevini iade etmişlerdi.

Seçimlerde üçüncü olan PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis de Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun kendisine verdiği hükümet kurma görevini reddetmişti.

Miçotakis, ikinci seçimlerin 25 Haziran'da yapılabilmesi için çalışmalarını hızlandıracaklarını duyurmuştu.

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