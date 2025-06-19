Yunanistan'da Girit hareketliliği! Patriot'lar bölgeye konuşlandırılacak

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Atina'da düzenlenen olağanüstü güvenlik toplantısında, İsrail'in İran'a saldırıları çerçevesinde ülkenin hava savunma hazırlıkları gözden geçirildi.

Savunma Bakanı Nikos Dendias başkanlığında yapılan toplantıda, özellikle ABD unsurlarına yönelik balistik füze tehditlerine karşı Suda'daki altyapının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Yunanistan'a ait Patriot hava savunma sistemlerinin bölgeye sevk edilmesi ve ilk aşamada olası bir saldırıda hedef olabilecek Amerikan unsurlarını korumaya yönelik konuşlandırılması planlanıyor.

Öte yandan Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı medya organlarında yer alan "Suda Üssü'ne yönelik saldırı tehdidi" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Selanik'te bir radyo programına katılan Miçotakis, "Böyle bir tehdit söz konusu değil." ifadelerini kullandı.