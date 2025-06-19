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Dünya

Yunanistan'da Girit hareketliliği! Patriot'lar bölgeye konuşlandırılacak

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Yunanistan'ı harekete geçirdi. Çatışmalar nedeniyle, Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait Patriot hava savunma sistemlerinin, ABD unsurlarını korumak amacıyla Girit'teki Suda Üssü'ne konuşlandırılmasının planlandığı bildirildi.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
Yunanistan'da Girit hareketliliği! Patriot'lar bölgeye konuşlandırılacak
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Yunan basınında çıkan haberlere göre, Atina'da düzenlenen olağanüstü güvenlik toplantısında, İsrail'in İran'a saldırıları çerçevesinde ülkenin hava savunma hazırlıkları gözden geçirildi.

Savunma Bakanı Nikos Dendias başkanlığında yapılan toplantıda, özellikle ABD unsurlarına yönelik balistik füze tehditlerine karşı Suda'daki altyapının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

ABD UNSURLARINI KORUYACAK

Bu kapsamda, Yunanistan'a ait Patriot hava savunma sistemlerinin bölgeye sevk edilmesi ve ilk aşamada olası bir saldırıda hedef olabilecek Amerikan unsurlarını korumaya yönelik konuşlandırılması planlanıyor.

Öte yandan Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı medya organlarında yer alan "Suda Üssü'ne yönelik saldırı tehdidi" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Selanik'te bir radyo programına katılan Miçotakis, "Böyle bir tehdit söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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