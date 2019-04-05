15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5912
  • 6,279
  • 230.955
  • 99.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler Atina Larissis Garı'nda eylem yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sabah saatlerinde  Atina Larissis Garı'na bavul ve çantalarıyla gelen yaklaşık 200 göçmenin, binadaki bürolara girmesi ve raylara oturması nedeniyle tren seferleri durduruldu.
 
Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, istasyon çevresinde güvenlik önlemi aldı.
 
İstasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Atina-Selanik seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
 
Göçmenlerle polis arasında çatışma çıktı
 
Yerel basında çıkan haberlere göre, sosyal medyada, Avrupa sınırlarının göçmenlere açıldığı yönündeki haberlerin çıkmasının ardından, Selanik bölgesindeki göçmenler, Kuzey Makedonya'ya geçmek için dün akşam saatlerinden itibaren Divata'daki Anagnostopulu Kampı önünde toplanmaya başladı.
 
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kadar göçmenin Makedonya sınırına hareket etmek istemesi üzerine polis müdahalede bulundu.
 
Polis, sınırı geçmek üzere hareket edenlere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale ederken, göçmenler polise taş ve sopalarla karşılık verdi. Çıkan olaylarda biri polis 3 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.
Öte yandan çevre illerden göçmenlerin aileleriyle Selanik'e gelmeye devam ettiği bildirildi.
 
Avrupa'da, 2016'da göç yolu üzerindeki ülkelerde sınırlar kapatılınca, Yunanistan'da sıkışan göçmenler tutuldukları kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
 
Ülkeyi terk ederek diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmenlerle buna izin vermeyen polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

CHP´li yeni başkandan şehidimize büyük saygısızlık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

WhatsApp’ta bir dönem sona erdi

WhatsApp’ta bir dönem sona erdi

2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı

2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

Maltepe'de tüm oylar, Beyoğlu'nda ise geçersiz oylar sayılacak

Maltepe'de tüm oylar, Beyoğlu'nda ise geçersiz oylar sayılacak

Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Çekip alınmıştır

Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Çekip alınmıştır

HDP'li Selçuk hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Selçuk hakkında soruşturma başlatıldı

Rusya'dan Erdoğan Putin görüşmesine dair açıklama

Rusya'dan Erdoğan Putin görüşmesine dair açıklama

Terör örgütü YPG/PKK, Afrin için Türkiye'yi tehdit etti

Terör örgütü YPG/PKK, Afrin için Türkiye'yi tehdit etti
 

POPÜLER HABERLER

Uzaydaki astronotlara 2 buçuk tonluk kargo ulaştı

Uzaydaki astronotlara 2 buçuk tonluk kargo ulaştı

Mazbata nedir? Nasıl alınır?

Mazbata nedir? Nasıl alınır?

Çalışanlar dikkat! Tazminatsız kovulabilirsiniz

Çalışanlar dikkat! Tazminatsız kovulabilirsiniz

Prens Harry ve Düşes Meghan dünya rekoru kırdı

Prens Harry ve Düşes Meghan dünya rekoru kırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA