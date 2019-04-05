Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı

Sabah saatlerinde Atina Larissis Garı'na bavul ve çantalarıyla gelen yaklaşık 200 göçmenin, binadaki bürolara girmesi ve raylara oturması nedeniyle tren seferleri durduruldu.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, istasyon çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İstasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Atina-Selanik seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Göçmenlerle polis arasında çatışma çıktı

Yerel basında çıkan haberlere göre, sosyal medyada, Avrupa sınırlarının göçmenlere açıldığı yönündeki haberlerin çıkmasının ardından, Selanik bölgesindeki göçmenler, Kuzey Makedonya'ya geçmek için dün akşam saatlerinden itibaren Divata'daki Anagnostopulu Kampı önünde toplanmaya başladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kadar göçmenin Makedonya sınırına hareket etmek istemesi üzerine polis müdahalede bulundu.

Polis, sınırı geçmek üzere hareket edenlere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale ederken, göçmenler polise taş ve sopalarla karşılık verdi. Çıkan olaylarda biri polis 3 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan çevre illerden göçmenlerin aileleriyle Selanik'e gelmeye devam ettiği bildirildi.

Avrupa'da, 2016'da göç yolu üzerindeki ülkelerde sınırlar kapatılınca, Yunanistan'da sıkışan göçmenler tutuldukları kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkeyi terk ederek diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmenlerle buna izin vermeyen polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.