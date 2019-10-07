Yunanistan'da hadsiz tavır: Tabloyla mesaj vermeye kalktılar!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Atina’yı ziyareti sırasında skandal bir görüntüye imza attı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini eleştirirken, ikilinin görüşmeleri sırasında kameralara takılan bir kare, büyük tepki topladı. Yunan ressam Vasileios Hatzis’in Georgios Averof isimli tablosunun önünde gülerken görüntülenen Pompeo ve Dendias yaratıcı bir mizansene imza attı.

AKILLARI SIRA MESAJ VERDİLER

1913 yılında Yunanistan’ın Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yürüttüğü isyan sonrasında gerçekleşen Elli Deniz Muharebesi sırasında Osmanlı Donanması’nı uğrattığı yenilgiyle bilinen Averof gemisinin tablosu önünde kahkaha atan bakanların bu tavrı hadsizlik olarak yorumlandı. Pompeo, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Yavuz’un faaliyetlerini kınamış, “Hiçbir ülke Avrupa’yı rehin alamaz” şeklinde tehdit ifadesi kullanmıştı.

Rumların paniği AB’yi de sardı

Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini yeniden başlatmasıyla panikleyen Rumlar, yine AB’ye koştu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetleriyle ilgili hedef odaklı tedbir seçeneklerinin 14 Ekim’de Lüksemburg’da yapılacak olan Dışişleri Konseyi’nin gündemine taşınacağını bildirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides arasında yapılan görüşmenin ardından yapıaln açıklamada yaptırım ihtimali üzerinde duruldu.

Türkiye ile yakın işbirliği güçlendirilmeli

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Die Welt gazetesine verdiği röportajda, mültecilere ilişkin yapılan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye mutabakatının bir nimet olduğunu ifade etti. “Geçmişin araçlarıyla geleceğin üstesinden gelemeyeceğimiz açıktır” diyen Seehofer, mülteciler konusunda Türkiye ile işbirliğini daha da güçlendirmek istediğini söyledi.

(Akşam)