İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2020 Perşembe / 22 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4817
  • EURO
    8,8407
  • ALTIN
    468.276
  • BIST100
    1099.68
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'da iki Alman gazeteci ''casusluk'' şüphesiyle gözaltına alındı
Dünya

Yunanistan'da iki Alman gazeteci ''casusluk'' şüphesiyle gözaltına alındı

Yunanistan'ın Meis Adası'nda Alman Deutsche Welle (DW) televizyonuna çalışan iki gazeteci 'casusluk' şüphesiyle gözaltına alındı.

AA10 Eylül 2020 Perşembe 00:09 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 00:09
ABONE OL

Yunan "Enikos" adlı internet sitesinin haberine göre, DW'ye çalıştıkları öğrenilen bir muhabir ve bir kameraman, limandaki donanma gemisini görüntüledikleri gerekçesiyle gemi mürettebatı tarafından Sahil Güvenlik yetkililerine ihbar edildi.

Bunun üzerine emniyet güçlerinin gazetecilerden çektikleri görüntüleri teslim etmelerini istediği ancak gazetecilerin bu talebi reddettiği belirtildi.

Yunan İstihbarat Servisi (EYT) görevlilerinin de hazır bulunduğu liman müdürlüğünde, Yunan makamları tarafından söz konusu görüntülere el konulduğu ifade edildi.

"Casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedilen gazeteciler, bölgede haber çalışması yapmak için izin almaları gerektiği yönünde yapılan uyarının ardından serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.