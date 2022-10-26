Yunanistan'da iktidar milletvekiline dair haksız kazanç iddiasına muhalefetten tepki

Patsis, suçlamaların ardından parti meclis grubundan ihraç edildi.

Yetkililer, ELTA'da soruşturma yapılacağını duyururken, muhalefet ise eleştiri oklarını hükümete yöneltti.

Ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) durumu "kamu servetinin yağmalanması" olarak yorumlarken, olayın tüm ayrıntılarıyla soruşturulmasını istedi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise yaptığı açıklamada, hükümetin bu konuda büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu ve Patsis'in partiden ihraç edilmesinin hükümeti bu sorumluluktan kurtaramayacağını savundu.

SYRIZA Milletvekili Nikos Vuçis ise Kokkino radyosuna yaptığı açıklamada dinleme skandalına değinerek, "Miçotakis hükümeti, hukuk devletine, vatandaşların hayatına ve sağlığına açtığı yaralar ve üyeleri hakkında her hafta ortaya çıkan büyük etik ve politik skandallar nedeniyle tehlikeli bir hükümettir." diye konuştu.



