İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2022 Çarşamba / 1 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6114
  • EURO
    18,6571
  • ALTIN
    996.063
  • BIST100
    3978.85
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'da iktidar milletvekiline dair haksız kazanç iddiasına muhalefetten tepki
Dünya

Yunanistan'da iktidar milletvekiline dair haksız kazanç iddiasına muhalefetten tepki

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin Grevena Milletvekili Andreas Patsis'in, icralık kredi borçlarını devralıp maddi kazanç sağlaması ve Yunanistan Posta İdaresinden (ELTA) yüksek gelir elde etmesine yönelik suçlamalar muhalefetin tepkisine neden oldu.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 16:21 - Güncelleme:
Yunanistan'da iktidar milletvekiline dair haksız kazanç iddiasına muhalefetten tepki
ABONE OL

Patsis, suçlamaların ardından parti meclis grubundan ihraç edildi.

Yetkililer, ELTA'da soruşturma yapılacağını duyururken, muhalefet ise eleştiri oklarını hükümete yöneltti.

Ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) durumu "kamu servetinin yağmalanması" olarak yorumlarken, olayın tüm ayrıntılarıyla soruşturulmasını istedi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise yaptığı açıklamada, hükümetin bu konuda büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu ve Patsis'in partiden ihraç edilmesinin hükümeti bu sorumluluktan kurtaramayacağını savundu.

SYRIZA Milletvekili Nikos Vuçis ise Kokkino radyosuna yaptığı açıklamada dinleme skandalına değinerek, "Miçotakis hükümeti, hukuk devletine, vatandaşların hayatına ve sağlığına açtığı yaralar ve üyeleri hakkında her hafta ortaya çıkan büyük etik ve politik skandallar nedeniyle tehlikeli bir hükümettir." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.