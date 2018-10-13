Yunanistan’da kamyonla otomobil çarpıştı: 11 kişi yanarak öldü

Yunan polisi, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kavala yakınlarında göçmen olduğu tahmin edilen insanları taşıyan bir otomobilin otobanda bir kamyonla kafa kafaya çarpışması sebebiyle yanmaya başladığını ve içindeki 11 kişinin yandığını açıkladı. Polis ekipleri, kamyon şoförünün kaçtığını ve otomobilde bulunan 11 kişinin yanarak hayatını kaybettiğini ifade etti.