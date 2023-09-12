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Dünya

Yunanistan'da kanlı saldırı: 6 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 6 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

IHA12 Eylül 2023 Salı 18:05 - Güncelleme:
Yunanistan'da kanlı saldırı: 6 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki sahil kasabası Artemdida'da dün yerel saatle 18.30 sularında bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 6 Türk hayatını kaybetti. Yunan basınında yer alan haberlerde, Türklerin bulunduğu aracın Almanya plakalı olduğu belirtilerek, saldırının çete hesaplaşması olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerden 5'inin aracın içerisinde, 1'inin ise aracın dışında bulunduğu aktarılan haberlerde, ölenlerden hiçbirinin Yunanistan'da sabıka kaydı bulunmadığı ve üstlerinde silah olmadığı aktarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, 20'den fazla mermi kovanı bulunurken, Yunan makamları Interpol'den yardım istendi.

Görgü tanıkları polise verdikleri ifadelerinde, saldırının düzenlendiği bölgede koyu renkli bir araç ile bir motosiklet gördüklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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