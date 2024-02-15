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Dünya

Yunanistan'da karıştı! Polisler ile çiftçiler arasında arbede

Yunanistan'ın Kılkış kentinde, Kuzey Makedonya sınırını kapatmak isteyen çiftçilerle polis arasında arbede yaşandı.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 02:28 - Güncelleme:
Yunanistan'da karıştı! Polisler ile çiftçiler arasında arbede
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık bir aydır hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, traktörleriyle Kuzey Makedonya sınırını iki saatliğine tırlara kapatmaya çalıştı.

Polisin çiftçilere müdahale etmesi üzerine arbede yaşandı.

Ülke genelindeki protestolarda zaman zaman güvenlik güçlerine direnen çiftçiler, bu hafta başkent Atina'da traktörleriyle büyük bir gösteri yapmayı planlıyor.

Kardiça Palama Çiftçiler Birliği Başkanı Kostas Celas, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin çiftçilerle oyun oynadığını belirterek, protestolarını güçlendireceklerini söyledi.

Celas, taleplerinin karşılanmaması halinde traktörleriyle Atina'da gösteri düzenleyeceklerini ifade etti.

Öte yandan, dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile çiftçi temsilcilerinin yaptığı görüşmenin ardından hükümet, tarımda kullanılan elektriğin fiyatını düşürme kararı almıştı.

  • Kılkış çiftçileri
  • Arbede
  • Sınır kapatma

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