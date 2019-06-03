26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8368
  • 6,5637
  • 248.35
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan'da Korgeneral Nikos Zahariadis'in istifa etti

Yunanistan Savunma Bakanlığında görevli Korgeneral, erken seçim öncesi Türkiye ile güven artırıcı önlemlere ilişkin görüşmelerin dondurulması gerektiğini belirterek, istifa etti

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemlere yönelik görüşmelerden sorumlu heyetin başkanı Korgeneral Nikos Zahariadis'in istifa ettiği bildirildi. 
 
Yunanistan Savunma Bakanlığında Milli Savunma Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Genel Direktörlüğü Başkanlığını yürüten Zahariadis, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye ile görüşmelerin yapılacak erken genel seçim öncesinde durdurulması gerektiğini belirtti. 
 
Bu görüşünün kabul görmediğini kaydeden Zahariadis, "Üstlerinizle kritik bir meselede fikir ayrılığınız oluştuğu zaman yalnızca bir çözüm yolu vardır; o da istifa etmek. Ben de bunu yaptım." ifadelerini kullandı. 
 
Türkiye'den aralarında diplomatların ve üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu karma komisyon ile Yunanistan Savunma Bakanlığı heyeti arasında Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemler ve iş birliğine yönelik görüşmeler 20-25 Mayıs tarihinde Atina'da gerçekleşmişti.
 
Görüşmelerin ikinci turunun ise Ankara'da yapılması planlandığı belirtilmişti. 
 
Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ver yerel seçimler sonrası yenilgiye uğrayan hükümetteki SYRIZA partisi lideri ve Başbakan Aleksis Çipras, erken seçime gidileceğini duyurmuştu. 
 
Olası erken seçim tarihi 7 Temmuz olarak belirlenirken, seçimlerden galip çıkan Yeni Demokrasi (ND) partisi yetkilileri, ülkenin geleceğini ilgilendiren kararların erken seçimlere kadar dondurulması gerektiğini savunuyor. 

Irak´ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak: Cari açık meselesini tarihe gömüyoruz

Bakan Albayrak: Cari açık meselesini tarihe gömüyoruz

Hazır yiyecekler erken ölüme sebep oluyor

Hazır yiyecekler erken ölüme sebep oluyor

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Sokak ortasında boğazını kesti

Sokak ortasında boğazını kesti

Teröre Türk pençesi vuruldu: Hepsi imha edildi

Teröre Türk pençesi vuruldu: Hepsi imha edildi

İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri

'Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici'

'Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici'

Yıldırım'dan YSK'nın o kararıyla ilgili açıklama: Fevkalade talihsiz bir karar

Yıldırım'dan YSK'nın o kararıyla ilgili açıklama: Fevkalade talihsiz bir karar
 

POPÜLER HABERLER

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA