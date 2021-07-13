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Dünya

Yunanistan'da kriz derinleşiyor... Ülkenin önemli simgesi tasfiye edildi

Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz artarak sürüyor. Ekonomik krizinden son olarak ülkenin önemli simgelerinden Atina Kamerata klasik müzik orkestrası nasibini aldı. 30 yıllık oluşum alınan karar ile tasfiye edildi.

13 Temmuz 2021 Salı 20:41 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 20:41
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Yunanistan'daki ekonomik sorunlar kültür alanında da etkisini gösterdi. Ülkenin önemli kültür simgelerinden Atina Kamerata klasik müzik orkestrası tasfiye edildi.

Otuz yıllık orkestranın ödenmemiş borçlar yüzünden dağıtıldığı bildirildi. Orkestra, Yunanistan'da 2008'de baş gösteren ekonomik kriz yüzünden 2010'dan bu yana devlet fonlarının kesilmesinden zarar gördü.

Yönetim kurulu, vergi ve sosyal sigorta primlerinin ödenememesi sebebiyle 2015'te istifa etti. Kamerata'nın az sayıdaki müzisyeni geçen aya kadar performansına devam etmişti.

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