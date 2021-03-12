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Dünya

Yunanistan'da lüks kruz gemisinde yangın!

Yunanistan'ın Kerkira adasında limana demirlenen “MSC Lirica” adlı lüks kruz gemisinde yangın çıktı.

DHA12 Mart 2021 Cuma 18:19 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 18:20
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Yunanistan'ın Kerkira adasında limana demirlenen "MSC Lirica" adlı lüks kruz gemisinde yangın çıktı. Yerel medyada yer alan habere göre, öğleden sonra başlayan gemideki yangında yolcu bulunmadığı aktarıldı.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ilk müdahalenin gemi personeli tarafından yapıldığı ifade edildi. Yangına 3 itfaiye ve bir kurtarma ekibinin katıldığı ifade edilirken, söndürme çalışmalarına hem karadan hem de denizden devam edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, lüks kruz gemisinin orta kısmında maddi hasar meydana geldi.

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