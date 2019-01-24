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Yunanistan'da Maduro'ya destek mesajı

SYRIZA Merkez Kurul Başkanı Skourletis, 'SYRIZA, Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tam desteğini ve dayanışmasını sunuyor' dedi.

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Yunanistan'da hükümetteki sol ittifak SYRIZA partisi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek mesajı verdi.

Eski İçişleri Bakanı ve SYRIZA Merkez Kurul Başkanı Panos Skourletis, Venezuela'nın Atina Büyükelçisi Farid Fernandez ile görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Skourletis, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendini başkan ilan ederek mayıs ayındaki seçim sonuçlarına karşı geldiğini belirterek "SYRIZA, Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tam desteğini ve dayanışmasını sunuyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu durumun hükümeti istikrarsızlaştırarak ülkenin devlet başkanını yasadışı olarak göstermeyi hedeflediğine vurgu yapan Skourletis, bu faaliyetlerin hükümet ve muhalefet arasında kurulması gereken açık diyalogla bağdaşmadığını kaydetti.

Skourletis, iki taraftan da ölümlerin sona ermesi temennisinde bulundu.

Guaido, Devlet Başkanı Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek kendisini "geçici başkan" ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu. Bunun üzerine bazı ülkeler ABD ile aynı yönde karar alırken aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler ise bu karara tepki göstermişti.

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