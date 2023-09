Yunanistan'da ''Menendez'' paniği! ''Türkiye'ye F-16 satışını kim engelleyecek?''

Yunan ve Ermeni lobisine yakınlığı ile bilinen Türk düşmanı Bob Menendez'in skandalı ABD basınına bomba gibi düştü. Rüşvet aldığı gerekçesi ile ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından geçici olarak ayrılan Menendez'in 'casusluk' iddiası ABD gündemini sarsarken Yunan basınında ise tek gündem yine F-16 satışı oldu.

Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Türk düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez'in skandalları ABD medyasını oldukça karıştırmış durumda. The Washington Post, günlerdir Menendez ve karısının ülkeyi satarak aldığı rüşvetin belgelerini yayımlıyor.

2006'dan bu yana Senato'da görevli olan Menendez hakkındaki iddialarda, kendisi ev eşinin Mısır'a bilgi vermek karşılığında yüz binlerce dolar rüşvet aldığından bahsedildi.

Washington Post'un iddialarına göre Menendez, aslen Mısırlı olan Wael Hanna ile kocasını Mısırlı istihbarat ve askeri yetkililerle tanıştırmak için çalışmış.

3 maddelik federal iddianamaye göre söz konusu olayın mesajları da var. Mesajların içeriğinde silah satışı ile ilgili bilgiler de var.

Menendez'in konuyla ilgili olarak bir sürü gizli toplantı yaptığı da alınan bilgiler arasında. Ayrıca Menendez'in Mısır hükümetine adına gizli bir mektup yazdığı, bunun yanı sıra da ABD senatörlerini Mısır lehine 300 milyon dolarlık yardım için ikna ettiği de iddia edildi.

Menendez ve karısı Nadia'nın yanı sıra Menendez'in 3 ortağı da hedefte. Menendez'in yüz binlerce dolar tutarındaki nakit para ile hediyeler karşısında yetkilerini kötüye kullandığı ifade ediliyor.

Söz konusu iddialarına fotoğrafları da var. Savcıların mahkemeye sunduğu fotoğraflar arasında nakit para ve üzerinde Menendez'in isminin yazılı olduğu bir ceket var.

Öte yandan Menendez ve eşinin rüşveti altın külçeler karşılığında aldığı da iddia ediliyor. Söz konusu külçelere ait olduğu ileri sürülen görseller de mahkemeye sunuldu.

Manhattan ABD Başsavcısı Damian William iddianameyi açıklarken Menendez'in internet sitesinde senatörün New Jersey sakinleri adına kurucu hizmetler sunacağını iddia ettiği; ancak cezai meselelerde onlar adına karışmayacağını ve katılmayacağını beyan ettiğini söylediğinden bahsetti.

Williams konuyla ilgili "Menendez bu işleri kendisi ve karısı için rüşvet alabileceği kişiler için yapıyordu" dedi.

Menendez ise iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. İnsanlara daha önce federal davaları kazandığını ifade ederek "Bu savcıların aşırılıkları ortada. Bana karşı asılsız iddialarda bulunuyorlar. Eşime de nüfusu ve uzun süren dostlukları nedeniyle saldırdılar" dedi.

Menendez, hakkında lüks seyahat hediyeleri ile ilgili suçlamaların temelsiz olduğunu, hediyelerin çok sevdiği bir tatil arkadaşından geldiğini ifade etti. Ancak Washington Post, bu suçlama ve delillerin 6 yıl önceki federal davadan çok daha ciddi olduğunu dile getirdi.

Menendez'in eşi Nadine'nin avukatı David Schertler ise kendilerinin her türlü suçlamayı reddettğini ve yaşanan her şeye şiddetle karşı çıkacakların söyledi. New Jersey Valisi Philip Murphy ise iddiaların aşırı derecede ciddi olduğunu ve Menendez'in derhal istifasını talep etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Menendez bu dava için ABD Başkanı Joe Biden'ın skandalları ile ünlü oğlu Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell'ı tuttuğu belirtiliyor.

Senato'da Menendez'in istifa etmesine yönelik sesler yükselirken Yunanistan'da ise F-16 paniği baş gösterdi.

iefimerida'da yer alan bir haberde, Türkiye'nin Menendez'i konuştuğu yazılırken akıllarındaki tek sorunun ise 'Ankara F-16'ları alacak mı?' olduğu açıkça yazıldı.

Gazete, Menendez'e yönelik yolsuzluk suçlamalarının Türkiye'ye yönelik F-16 satışının önündeki engelleri kaldırıp kaldırmayacağını gündemine taşıdı.

The Toc, Menendez'in istifasının Yunan ve Ermeni lobiler için ürpertici olduğunu öne sürdü. Modern Türkiye üzerine çalışan Brooklyn Koleji profesörü Luis Fishman'ın açıklamalarına yer verilen haberde, O, Türkiye'nin Washington'daki en ateşli büyük rakiplerinden biri, F-16'ların satışını engelliyor. Bu Biden'ın işini kolaylaştıracaktır." ifadeleri yer aldı.

Flight Gr. İsimli haber sitesi "Menendez'in istifa kararı alması, Yunanistan ve Kıbrıs Rumları için büyük bir kayıp, bizi bu kadar destekleyen başka bir senatör yok. Erdoğan, Menendez'in istifasıyla zafer elde etti" yorumunda bulundu.