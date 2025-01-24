Yunanistan'da meydan okuma bir çocuk bayılttı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik'te 14 yaşındaki bir çocuk, sosyal medyada gençler arasında yaygın olan en uzun süre nefes tutma yarışına katıldı.

Meydan okumada bayılan genç hastaneye kaldırıldı.

Son zamanlarda gençlerin sosyal medya kullanımının tartışıldığı ülkede, Başbakan Kiryakos Miçotakis, 30 Aralık 2024'te hükümetin üzerinde çalıştığı ve gençlerin sosyal medya kullanımını düzenleyecek bir programı açıklamıştı.

Miçotakis, söz konusu hükümet programının, ebeveyn kontrolünün artırılması, internet ve sosyal medya kullanımında çocuğun yaşının netleştirilmesi ve dijital platformlarla işbirliğinden oluşan 3 temel eksenden meydana geldiğini belirtmişti.

Hükümet programı çerçevesinde Yunanistan'da kullanıma açılan, çocukların internet ve sosyal medya kullanımını ebeveynlerin denetlemesi amacıyla hükümet programı çerçevesinde kurulan "parco.gov.gr" platformu ebeveynlere kullanım süresinin denetlenmesi, girilen uygulamaların kontrol edilmesi, uygunsuz içeriklerin engellenmesi, internet erişiminin kesileceği saatlerin belirlenmesi, iletişim seçeneklerinin sınırlandırılması gibi imkanlar sunuyor.