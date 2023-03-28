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Dünya

Yunanistan'da milletvekili seçimleri 21 Mayıs'ta yapılacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, milletvekili seçimlerinin 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağını duyurdu.

IHA28 Mart 2023 Salı 12:44 - Güncelleme:
Yunanistan'da milletvekili seçimleri 21 Mayıs'ta yapılacak
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün yapılan kabine toplantısında milletvekili seçimlerinin 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağını duyurdu. 300 milletvekilinin yer aldığı parlamentoda, iktidardaki Nea Dimokratia Partisi'nin (Yeni Demokrasi) 156, Aleksis Çipras'ın liderlik ettiği Syriza'nın (Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak) 88, Nikos Androulakis'in liderlik ettiği Pasok'un (Değişim Hareketi) 22 milletvekili bulunuyor.

Yapılan seçim anketlerinde Nea Dimokratia'nın bu yılki sonuçları 2019 sonuçlarıyla benzerlik gösteriyor. Politico Gazetesi'nin yaptığı ankete göre Nea Dimokratia yüzde 34, Syriza yüzde 30, Pasok yüzde 11, Yunanistan Komünist Partisi ise yüzde 7 oy alıyor.

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