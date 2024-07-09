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Dünya

Yunanistan'da muhalefet haftada 6 gün çalışma sistemine geçilmesine tepkili: Dünyada alay konusu olduk

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Syriza, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren hükümetin haftada altı gün çalışma kararına tepki gösterdi.

Abdulmuttalip Alnıaçık - Muhabir9 Temmuz 2024 Salı 16:42 - Güncelleme:
Yunanistan'da muhalefet haftada 6 gün çalışma sistemine geçilmesine tepkili: Dünyada alay konusu olduk
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Yunanistan, gençlerin daha iyi gelecek arayışıyla yurtdışına gittiği 2000'lerin sonundaki mali krizden bu yana vasıflı işçi sıkıntısıyla karşı karşıya. Söz konusu karar ise üretkenliği artırmak için dört günlük çalışma haftasının tartışıldığı birçok Batı ülkesinden farklı olduğu için ülkede tepkiyle karşılandı.

"ALAY KONUSU OLDUK"

Syriza sözcüsü Voula Kehagia, Yunanistan merkezli Skai TV kanalına yaptığı açıklamada, "Böyle şeyler kabul edilemez. Hükümet, bu politikanın sonuçları olduğunu anlamalı" dedi.

Sözcü ayrıca, hükümetin bu kararla ülkeyi yurt dışında alay konusu yaparak utandırdığını ifade etti.

HÜKÜMET GERİ ATMADI

Haftada 6 gün çalışma kararının dönüşümlü vardiyalar için personel bulmakta zorlanan şirketlere destek olmak amacıyla alındığı ifade edildi.

Atina, bu adımın kayıt dışı işlerle mücadele ettiğini ve azalan nüfus nedeniyle daha da kötüleşen çalışan eksikliğini giderdiğini açıkladı.

Eurostat'a göre, Yunanistan'ın ortalama çalışma haftası geçen yıl 39,8 saatle Avrupa Birliği'ndeki (AB) en uzun çalışma haftası olsa da, ülkenin üretkenlik seviyesi ortalamanın altında.

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