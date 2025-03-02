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Dünya

Yunanistan'da muhalefetteki SYRIZA: Trump'ın Zelenski'ye tavrı tehlikeli ve kabul edilemez

Yunanistan'da muhalefet partilerinden Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Sözcüsü Yorgos Karameros, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye karşı sergilediği tavrın 'aşağılayıcı, kabul edilemez ve uluslararası gelişmeler açısından tehlikeli' olduğunu söyledi.

AA2 Mart 2025 Pazar 11:13 - Güncelleme:
Yunanistan'da muhalefetteki SYRIZA: Trump'ın Zelenski'ye tavrı tehlikeli ve kabul edilemez
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Karameros, Zelenski'nin ABD'ye seyahati ve Başkan Donald Trump ile yaşadığı tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın Ukrayna konusundaki tutumunu tehlikeli olarak nitelendiren Karameros, Avrupa Birliği'ni (AB) sorumluluk alarak Trump'a net mesaj vermeye çağırdı.

Karameros, AB'nin Ukrayna konusundaki sorumluluklarını hatırlatarak, barışın ancak Ukraynalı liderlerle diyalog yoluyla sağlanabileceğini vurguladı ve bu mesajın Trump'a açık şekilde iletilmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın, Zelenski'ye karşı sergilediği tavrın "aşağılayıcı, kabul edilemez ve uluslararası gelişmeler açısından tehlikeli" olduğunu söyleyen Karameros, uluslararası hukuka dayalı, barışçıl ve çok yönlü dış politikanın önemini vurguladı.

Karameros, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trump'ın Zelenski'ye yönelik tutumu, Avrupa'da büyük tepkiyle karşılandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve diğer Avrupa liderleri, Ukrayna'ya destek mesajları gönderdi. Zelenski de sosyal medya platformu X üzerinden birçok Avrupa liderine teşekkürlerini iletti. ABD ile yaşanan gerginliğe rağmen Zelenski, Amerikan halkı, Kongre ve Başkan'a da destekleri için teşekkür etti."

- NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenski Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenski de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenski de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.

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