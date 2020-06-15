İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8393
  • EURO
    7,7007
  • ALTIN
    376.657
  • BIST100
    109869
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Atina'da mültecilerin hayatta kalma mücadelesi! Sokağa atıldılar: Nereye giderseniz gidin!
Dünya

Atina'da mültecilerin hayatta kalma mücadelesi! Sokağa atıldılar: Nereye giderseniz gidin!

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda iltica hakkını elde eden ve bu hakla ülke içi yolculuk yapabilen Afgan aileler, kamptan çıkarıldıktan sonra geldikleri başkent Atina'da Viktoria Meydanı'nda sabahlamak zorunda bırakılıyor.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 12:37 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:08
ABONE OL

Yunanistan'da, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilip, mülteciler için uygulanan konaklama programlarının sona ermiş olması nedeniyle Midilli'deki Moria Kampı'ndan ''uzaklaştırıldıklarını'' söyleyen mülteciler, AA muhabirine, kalacak yerlerinin bulunmadığını anlattı.

Aralarında 4 hamile kadın ve çocukların da bulunduğu 66 mülteci, Yunan hükümetinin kendilerine konaklayacak bir yer bulmasını istiyor.

Atina'ya iki gün önce gelen Alireza, "Moria Kampı'nda artık kalamayacağımızı söylediler. 'Atina'ya gidip işlemlerinizi orada yapacaksınız ve kimliklerinizi aldıktan sonra nereye giderseniz gidin' dediler. Bizler de buraya geldik fakat ne paramız ne de kalacak yerimiz var. Kimse bizimle ilgilenmiyor." ifadesini kullandı.

Aynı meydanda kalan başka bir Afgan mülteci de ''Bunu aklım almıyor. Biz mülteciyiz. Burada bizi resmen terk ettiler. Afganistan'a geldiğinizi ve dil bilmediğinizi bir düşünün. Ve kimse size yol göstermiyor. Kendinizi nasıl hissedersiniz." diye konuştu.

- "HÜKÜMETİN, IRKÇI POLİTİKASININ BİR SONUCUDUR"

Atina Belediye Meclisi Üyesi ve Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) Koordinatörü Petros Konstantinou, Atina Belediyesinin bu tablo karşısında pasif bir tutum sergilediğini vurgulayarak çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Konstantinou, "Bu tablo, hükümetin 11 bin mülteciyi topluma entegre olmaları için gerekli koşulları sağlamadan evsiz bırakan ırkçı politikasının bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

- 10 bin mülteci, evlerden tahliye edilmekle tehdit ediliyor

Yunanistan'da, AB tarafından finanse edilip, mülteciler için uygulanan konaklama programlarının sona ermiş olması, iltica başvuruları olumlu sonuçlanmış çok sayıda aileyi evsiz kalma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Yarısı başkent Atina'da olmak üzere ev ve kamplarda kalan, aldıkları maddi destek de kesilecek yaklaşık 10 bin mülteci, çeşitli programlar kapsamında kendilerine tahsis edilen evlerden tahliye edilmekle tehdit ediliyor.

KEERFA tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hükümetin vicdansız, ırkçı politikasıyla birçok yaşlı, çocuk, engelli mülteci sokaklarda kalacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Kayıp çobanın cesedine ulaşıldı!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.