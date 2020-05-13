AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:41 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:43

Sınıflara kamera yerleştirilip uzaktan canlı eğitim yapılmasını öngören yasa tasarısını protesto eden yaklaşık 2 bin öğretmen ve öğrenci, söz konusu uygulamanın kişisel özgürlüklerin ihlali olduğunu savundu.

''Sınıflarımızı biri bizi gözetliyor evine çevirmeyin'', ''utanç yasasını geri alın'' şeklinde sloganlar atarak parlamento binasına yürüyen göstericiler meçhul asker anıtına yaklaşınca, polisle kısa süreliğine gerginlik yaşandı.

Yaklaşık 3 saat süren gösteri sırasında kent merkezinde yolların kapanması sonucu trafikte yoğunluk meydana geldi.

-YUNANİSTAN EĞİTİM BAKANI KERAMEOS: 'GERİ ADIM ATMIYORUZ'



Yunanistan Eğitim Bakanı Niki Kerameos, söz konusu yasa tasarısı ile ilgili mecliste yaptığı konuşmasında geri adım atmayacaklarını söyledi.

Kişisel Verileri Koruma Birimine göre uygulamanın kişisel özgürlükleri ihlal etmediğini belirten Kerameos, ''Geri adım atmıyoruz. Doğru olanı yapıyoruz. Devlet, koronavirüsten dolayı evde kalmaları gereken bazı çocukların eğitime katılımını sağlamakla yükümlüdür.'' ifadesini kullandı.

