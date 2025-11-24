İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4346
  • EURO
    49,023
  • ALTIN
    5561.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Yunanistan'da olağanüstü hal!

Batı bölgelerini vuran şiddetli hava koşulları nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 13:06 - Güncelleme:
Yunanistan'da olağanüstü hal!
ABONE OL

Yunanistan'ın batı bölgelerinde hakim olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı yerleşim birimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bölgede hakim olan olumsuz hava şartları ve şiddetli yağışlar nedeniyle bazı ev, iş yerleri ve tarım arazileri zarara uğradı.

Bölgede şiddetli yağış nedeniyle derelerin taştığı, yolların kapandığı, heyelanların oluştuğu ve altyapıda sorunlar yaşanması üzerine, Sivil Koruma Genel Sekreterliği kararıyla Pagoni, Kastoria ve Argus Orestiko gibi yerleşim birimlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Bu karar kapsamında bölgedeki yerel yönetimlerin kullanımına açılacak maddi kaynaklar, olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan yaralarının sarılması için kullanılacak.

  • hava koşulları
  • olağanüstü hal
  • batı bölgeleri

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.