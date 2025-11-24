Yunanistan'da olağanüstü hal!

Yunanistan'ın batı bölgelerinde hakim olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı yerleşim birimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bölgede hakim olan olumsuz hava şartları ve şiddetli yağışlar nedeniyle bazı ev, iş yerleri ve tarım arazileri zarara uğradı.

Bölgede şiddetli yağış nedeniyle derelerin taştığı, yolların kapandığı, heyelanların oluştuğu ve altyapıda sorunlar yaşanması üzerine, Sivil Koruma Genel Sekreterliği kararıyla Pagoni, Kastoria ve Argus Orestiko gibi yerleşim birimlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Bu karar kapsamında bölgedeki yerel yönetimlerin kullanımına açılacak maddi kaynaklar, olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan yaralarının sarılması için kullanılacak.