İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2023 Çarşamba / 23 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,026
  • EURO
    29,6881
  • ALTIN
    1672.69
  • BIST100
    7464.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'da ölümle biten taraftar kavgasında 5 gözaltı daha
Dünya

Yunanistan'da ölümle biten taraftar kavgasında 5 gözaltı daha

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında dün oynanması planlanan futbol maçı öncesinde rakip taraftarlar arasında başkent Atina'da kavga çıktı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 5 Hırvat vatandaşının ülkeden kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı bildirildi.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
Yunanistan'da ölümle biten taraftar kavgasında 5 gözaltı daha
ABONE OL

Polis, 90'dan fazla zanlının, 10 kişinin yaralanmasına ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kavgaya karıştıkları iddiasıyla Atina'da hakim karşısına çıkacağını duyurdu.

Soruşturma kapmasında Hırvatistan vatandaşı 5 zanlının daha ülkenin kuzeybatısındaki Igoumenitsa Limanı'nda İtalya'ya giden bir feribota binmek üzereyken gözaltına alındığı açıklandı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Yannis İkonomu, polisin, "rakip taraftarlar arasında çıkabilecek çatışmanın olası olduğu" bilgisine göre hareket etmediği için "trajik hatalar" yaptığını kaydetti.

Muhalefet partilerinden gelen istifa çağrılarını reddeden İkonumu, birçoğu üst düzey 7 polis memurunun, açığa alındığı bilgisini verdi.

Öte yandan AEK, yaptığı açıklamada, UEFA'yı Dinamo Zagreb'e "acil ve ağır ceza" vermeye çağırdı.

Hırvat hükümeti ve Dinamo Zagreb yaptıkları açıklamalarda yaşanan olayları kınarken, Atina ve Zagreb belediye başkanları Kostas Bakoyannis ve Tomislav Tomasevic de ortak bildiri yayımlayarak sükunet çağrısında bulundu.

İki belediye başkanı Atina ve Zagreb arasındaki dostane bağların sürdüğünü ve bunu güçlendirmeye kararlı olduklarını kaydederek, "Bu anlamsız şiddetin stadyumlarımızda, şehirlerimizde ve toplumlarımızda yeri yok." ifadelerine yer verdi.

- TARAFTARLAR ARASINDAKİ KAVGA

İki takım taraftarları arasında dün akşam Atina'da çıkan kavgada, bıçak darbeleri alan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

UEFA, olayların ardından AEK ile Dinamo Zagreb takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme 1. maçının ertelediğini duyurmuştu.

Kavgada yaralanan 10 kişiden 4'ünün hastanede tedavisi sürüyor.

  • kavga çıktı
  • AEK vs Dinamo
  • gözaltına alındı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.