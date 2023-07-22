Yunanistan'da, orman yangını yerleşim birimlerine ulaştı

Yunan basınındaki haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi.

Yangından zarar gören 12 otelden yaklaşık 10 bin turistin tahliye edildiğine dikkat çekilen haberlerde, Yunan ordusu ve Sahil Güvenliğe ait 3 tekneyle de çok sayıda kişinin 2 plajdan güvenli bir yere götürüldüğü ifade edildi.

Sahil Güvenliğe ait 5 botun da bölgede hazır bekletildiği bilgisi paylaşıldı.

Bir yolcu gemisinin ise otellerden ayrılanları misafir edebileceğini açıkladığı belirtildi.

Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.

Yetkililer, hava sıcaklığının yarın bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.

Öğle saatlerinde Ada'da devam eden yangınlarda, bir itfaiye ekibinin mahsur kaldığı bildirilmişti.