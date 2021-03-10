Yunanistan'da ortalık fena karıştı! Polis ile öğrenciler sıcak çatışmaya girdi

DHA 10 Mart 2021 Çarşamba 11:18 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 11:21

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Nea Smyrni bölgesinde Pazar günü polisin bir vatandaşı darbetmesi üzerine, çoğunluğu öğrencilerden oluşan 5 bin kişilik grup sokağa indi. Polis şiddeti karşıtı yapılan protestolarda eylemciler ile polis arasında gece boyunca çatışmalar yaşandı. Yunanistan medyası, eylemcilerin bir polisi ağır yaraladığını duyurdu.

1 POLİS YARALANDI, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin eylemcilere biber gazı ve ses bombasıyla karşılık verdi. Eylemciler, başkent sokaklarındaki mağaza ve kamuya ait çok sayıda binaları yağmaladığı ifade edildi. Yaklaşık 1 saat süren olaylarda 1 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Pazar günü polisin darbettiği kişinin izinsiz gösteri yapmak istediği, bazı eylemcilerin ise kişinin koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına uymadığı gerekçesiyle polis şiddetine maruz kaldığı ifade edildi. Atina Savcılığı, söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.