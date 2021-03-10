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Dünya

Yunanistan'da ortalık fena karıştı! Polis ile öğrenciler sıcak çatışmaya girdi

Yunanistan'da polisin şiddetine maruz kalan bir vatandaş için öğrenciler meydanlara indi. Kentte gece boyunca polis ile eylemciler arasında sıcak çatışma yaşandı.

DHA10 Mart 2021 Çarşamba 11:18 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 11:21
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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Nea Smyrni bölgesinde Pazar günü polisin bir vatandaşı darbetmesi üzerine, çoğunluğu öğrencilerden oluşan 5 bin kişilik grup sokağa indi. Polis şiddeti karşıtı yapılan protestolarda eylemciler ile polis arasında gece boyunca çatışmalar yaşandı. Yunanistan medyası, eylemcilerin bir polisi ağır yaraladığını duyurdu.

1 POLİS YARALANDI, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin eylemcilere biber gazı ve ses bombasıyla karşılık verdi. Eylemciler, başkent sokaklarındaki mağaza ve kamuya ait çok sayıda binaları yağmaladığı ifade edildi. Yaklaşık 1 saat süren olaylarda 1 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Pazar günü polisin darbettiği kişinin izinsiz gösteri yapmak istediği, bazı eylemcilerin ise kişinin koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına uymadığı gerekçesiyle polis şiddetine maruz kaldığı ifade edildi. Atina Savcılığı, söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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