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Dünya

Yunanistan'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getiriliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Eylül'den itibaren tüm sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

AA12 Temmuz 2021 Pazartesi 20:36 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 20:36
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Miçotakis halka sesleniş konuşmasında, ülkedeki aşılama programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gerek özel, gerekse kamudaki sağlık çalışanlarına 1 Eylül'den itibaren mecburi aşılama getirileceğini belirten Miçotakis, birçok Avrupa ülkesinde uygulanan dijital Kovid-19 sertifikasının gelecek günlerde Yunanistan'da da uygulanmaya başlanacağını aktardı.

Kadrolu veya kadrosuz tüm askeri personelin bulunduğu görev biriminde kurulacak alanlarda aşılanacağını dile getiren Miçotakis, tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceğini aktardı.

Miçotakis ayrıca, ağustos sonuna kadar halkın en az yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini vurguladı.

Huzurevi çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirileceğini söyleyen Miçotakis, aşılanmayan huzurevi personelinin 16 Ağustos'tan itibaren açığa alınacağını kaydetti.

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