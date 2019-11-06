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Yunanistan'da seçilmiş müftüye 'haksız' hapis cezası!

Yunanistan’da 'makamı gasp' ile suçlanan Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, 80 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Dedeağaç (Aleksandrupolis) Asliye Mahkemesi, müftü Şerif’i, Dedeağaç bölgesindeki bir Türk köyünde kılınan Cuma namazına iştirak ettiği için "makamı gasp" suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu buldu. Mahkeme, Şerif'in 80 gün paraya çevrilebilen hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
 
Müftü Şerif, avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek, bir üst mahkemeye başvurdu.
 
Şerif, mahkeme kararıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dedeağaç köylerinden Musaköy’de cuma namazına katılmamız, makam gasbı sayılarak, 5 Kasım 2019 tarihinde, Dedeağaç mahkemesi tarafından 80 gün cezaya çarptırıldık. Hayırlısı Allah'tan." ifadelerini kullandı.
 
Gümülcine'deki Müslüman Türk halkı tarafından müftü seçilen İbrahim Şerif, "resmi makamı gasp" suçlamasıyla hakkında açılan çok sayıda davadan mahkum edilmişti. Şerif, başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından haklı bulunmuş ve Yunanistan para cezasına çarptırılmıştı.
 
Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

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