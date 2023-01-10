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Dünya

Yunanistan'da siyasi kriz! İstifa çağrısı yaptılar

Yunanistan'ın iktidar partisi Yeni Demokrasi, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA'nın Kavala milletvekili Tanya Eleftheriadu'nun milletvekilliği sırasında kamu ile ticari ilişkide bulunduğu gerekçesiyle istifasını istedi.

AA10 Ocak 2023 Salı 18:32 - Güncelleme:
Yunanistan'da siyasi kriz! İstifa çağrısı yaptılar
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Yeni Demokrasi'den yapılan açıklamada, Eleftheriadu'nun, milletvekili olduğu dönemde Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumuna (EFKA) hukuk hizmeti verdiği ve bunun karşılığında kendisine 55 kez ödeme yapıldığı ileri sürüldü.

Kurumdan, Eleftheriadu'ya yapılan ödeme talimatları olduğu öne sürülen açıklamada, "SYRIZA Lideri Aleksis Çipras kendisinin istifasını isteyecek mi?" ifadesi kullanıldı.

SYRIZA'nın Hanya Milletvekili Pavlos Polakis de, sosyal medyada geçen hafta yaptığı paylaşımda, Yeni Demokrasinin Selanik Milletvekili Anna Efthimiu'nun Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumuna (EFKA) toplam 106 bin 672 avroluk avukatlık hizmeti sağladığını iddia etmişti.

Bu hizmetin anayasaya aykırı olduğunu belirten Polakis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e, Efthimiu'yu partiden ihraç etmesi ve bir an evvel seçim tarihini duyurması için çağrıda bulunmuştu.

Hiçbir kamu kuruluşu ile ticari anlaşması olmadığını savunan Efthimiu, EFKA'ya verdiği hizmetin milletvekili seçilmeden önceki dönemi kapsadığını öne sürmüştü.

Yeni Demokrasi milletvekili Themis Himaras da, ortağı olduğu şirketin kamu ile ticaret yaptığının ve kamu ihalelerine katıldığının ortaya çıkması nedeniyle 4 Ocak'ta milletvekilliğinden istifa etmişti.

Yunanistan Anayasası'nın 57'nci maddesine göre, milletvekillerinin, kamuya hizmet veren şirketlerin sahibi, ortağı veya üst düzey yöneticisi olması yasak.

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