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Dünya

Yunanistan'da son 20 yılın en büyük orman yangını: 720 bin dönüm alan küle döndü

Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangının Yunanistan'ın son 20 yılda karşılaştığı en büyük orman yangını olduğu bildirildi.

25 Ağustos 2023 Cuma 01:38 - Güncelleme:
Yunanistan'da son 20 yılın en büyük orman yangını: 720 bin dönüm alan küle döndü
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Yunanistan Meteoroloji Dairesinin, Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus Acil Durum Yönetimi Dairesi verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre, 23 Ağustos'a kadarki süreçte Dedeağaç ve Meriç Bölgesi genelinde yanan ormanlık alan 720 bin dönümün üzerine çıktı.

Yunanistan'da son 20 yılda çıkan en büyük 16 yangında toplam 4 milyon 200 bin dönüm alan yandı. Bunların içerisinde en geniş alanı kapsayan yangın ise 720 bin dönümle Dedeağaç ve Meriç'teki oldu.

Bu yangın, Avrupa topraklarında son yıllarda kaydedilmiş en büyük yangın olarak raporda yer aldı.

Temmuzda 520 bin dönüm alanın yandığı Yunanistan'da bu yıl 1 milyon 200 bin dönümün üzerinde alan kül oldu.

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