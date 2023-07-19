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Dünya

Yunanistan'da son 24 saatte 66 yangın

Yunanistan'da son 24 saatte 66 yeni yangın çıktı ve çoğu ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Başkent Atina çevresindeki ve Rodos Adası'ndaki yangınlar ise devam ediyor.

IHA19 Temmuz 2023 Çarşamba 23:13 - Güncelleme:
Yunanistan'da son 24 saatte 66 yangın
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Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Sivil Savunma ve İtfaiye tarafından yapılan açıklamalarda, ülke genelinde son 24 saatte 66 yeni yangın kaydedildiği ve çoğu yangının ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldüğü belirtildi. Başkent Atina'nın batısındaki orman yangını ise 3'üncü gününde devam ediyor. Rodos Adası'ndaki yangına ise müdahale sürerken, adadaki üç bölgede Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı tarafından OHAL ilan edildi.

BİRÇOK ÜLKE YANGINLA MÜCADELEYE DESTEK VERİYOR

Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması'nın etkinleştirilmesini talebi sonrası İtalya ve Fransa'nın gönderdiği 4 uçak yangınla mücadelede Yunan itfaiyecilere destek olurken, Romanya, Polonya ve Slovakya'dan gelen ekiplerde sahada söndürme çalışmalarına katıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Yunanistan'ın yangınla mücadele çabalarına destek olmak için 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini ve uçakların gerektiği kadar Yunanistan'da kalacağı ifade edildi.

Yarın yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor

Yarın Yunanistan'da ikinci bir sıcak hava dalgasının başlayacağı ve bazı bölgelerde sıcaklıkların 40, cuma günü ise sıcaklıkların 44 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

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