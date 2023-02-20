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Dünya

Yunanistan'da Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm

Yunanistan'da ilk kez Strep A bakterisi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 19:32 - Güncelleme:
Yunanistan'da Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamada, 6 yaşında bir çocuğun septik şok nedeniyle yaşamını yitirdiği, yapılan kan tahlilinde Strep A virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde son zamanlarda çok sayıda Strep A vakasına rastlanıldığına değinilen açıklamada, "Epidemiyolojik veriler ülkedeki kamu sağlığına ilişkin endişe verici bir duruma işaret etmiyor." ifadesi yer aldı.

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.

Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonuna neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor.

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